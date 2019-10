The Best FIFA Football Awards™

Así las cosas, la presencia de Virgil van Dijk entre los finalistas a The Best de 2019 es altamente meritoria, pero un justo reconocimiento, al fin al y al cabo, a su excepcional campaña.

Es complicado situarse entre los tres candidatos finales de The Best siendo defensa. ¿Cómo convencería a un chico para que actuase en esta demarcación, en lugar de ser un jugador ofensivo?

Creo que cuando uno es pequeño, a los ocho años o así, lo más importante es disfrutar jugando. Si a uno le apetece defender debe salir y tratar de que los rivales no marquen ningún gol. El otro mensaje que me gustaría transmitir es que no todo el mundo tiene ante sí un camino perfecto para llegar a lo más alto. Cada uno tiene su propia manera de alcanzar la cima. A veces resulta un poco más fácil si se tiene algo más de calidad que los demás, pero otras se consigue con muchas más cosas que acompañan al talento, como el esfuerzo y la dedicación, y también se necesita una pizca de suerte. Así que no debemos rendirnos nunca ni dejar de perseguir nuestros sueños.

Usted figuró entre los tres candidatos finales gracias a una temporada 2018/19 extraordinaria. ¿Cuáles fueron sus mejores momentos de ese ejercicio?

Hubo muchos partidos fantásticos durante toda la temporada, con grandísimos goles, y un gran fútbol. La temporada que hicimos nos dejó varias recompensas personales. Ganamos el guante de oro, fuimos el equipo con menos goles en contra de la liga, tuvimos dos botas de oro, y Alisson también ganó la Copa América y su guante de oro. Hubo muchas cosas fantásticas, y fue por todo el empeño que pusimos en nuestro juego, tanto en defensa como en ataque. Estoy muy contento de que tuviésemos una temporada tan buena y de que acabásemos ganando la Liga de Campeones.