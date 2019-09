The Best FIFA Football Awards™

“Las dos son muy completas, juegan muy bien y no se asustan ante nada. Además, ambas tuvieron una gran temporada”, las elogia. El lunes sabremos quién se lleva el premio en la ceremonia de Milán.

Hoy la holandesa puede presumir de ser campeona de la EURO de 2017, subcampeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA celebrada este año en Francia y mejor arquera del torneo… Y de estar nominada al primer The Best a la Guardameta de la FIFA 2019 junto a sus colegas Hedvig Lindahl y Tiane Endler .

La familia prefería verla en otros deportes y que no llegara a casa llena de arañazos, pero Sari se había enamorado de la portería y de la responsabilidad que conlleva el puesto. “Ahora son mis mayores fans”, dice riendo.

Un premio para celebrar

Este primer reconocimiento a las arqueras llega después de un Mundial en el que se ha hablado mucho de ellas, y no precisamente con el tono crítico de épocas anteriores. “He visto grandes paradas, pero también grandes personalidades, y eso es aún más importante, porque tenemos un trabajo que conlleva una gran responsabilidad y ver que lo hemos hecho bien me hace estar orgullosa”.

De hecho, una de las claves del histórico subcampeonato de las Oranjeleeuwinnen en su segunda participación mundialista fueron las atajadas de Sari: la que que hizo a la japonesa Yuka Momiki en octavos, las que negaron el gol a Suecia en semis, las que mantuvieron a las holandesas vivas en la final hasta bien entrado el partido… La lista es larga.

“Mi mejor recuerdo del Mundial fueron los últimos segundos de la semifinal ante Suecia. Ahí supimos que íbamos a jugar la final y eso es algo que quizás solo pasa una vez en la vida”.