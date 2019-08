The Best FIFA Football Awards™

“El galardón llegó en un momento crucial. Gracias a Dios no acabé cometiendo aquel gravísimo error”.

“Dos días después me dijeron que estaba nominado para el Puskás. Aquello me salvó la vida, me permitió darle la vuelta a la situación, reescribir mi historia, ganar el Puskás, aprovechar las oportunidades que se me presentaron, trabajar y ayudar a mi familia”.

“Estuve llorando toda la noche. Iba a jugar un amistoso en Goianésia. En el trayecto de Goiânia a Goianésia lloré sin parar, porque había decidido quitarme la vida en ese viaje. Pero no tuve el valor de hacerlo, así que volví a casa y abracé a mi hija. Comprendí que no podía dejar que creciera sin un padre”.

“Ya había decidido que iba a quitarme la vida”, reconoce abiertamente Wendell Lira a FIFA.com . En aquel entonces, el brasileño era un futbolista plagado de deudas y lastrado por las lesiones. “Cuando no puedes llevar comida a la mesa ni darle a tu hija y a tu esposa lo mínimo que necesitan para ir tirando… No veía otra salida”.

Wendell Lira brilló como internacional juvenil con Brasil, junto con Denilson, Willian y Alexandre Pato. El AC Milan incluso presentó una oferta por él que el Goias rechazó. Pero dos lesiones graves de rodilla provocaron que su carrera cayera en picado. En los siguientes años, Wendell cambió constantemente de club y apenas dispuso de minutos, por lo que sus ingresos también se vieron muy mermados.

Wendell navegaba a la deriva. Sin embargo, el 6 de noviembre de 2015, llegó su bote salvavidas.

“Estaba comiendo con mi madre”, explica. “El teléfono no paraba de sonar. Pensé que sería alguien que quería cobrar una deuda, porque debía mucho, así que no respondí”. “Pero al final contesté. ‘¡Te han nominado al Premio Puskás!’, me dijo un tipo de Goianiense”.

A partir de ahí, la cosa solo fue a mejor. Su obra de arte, firmada con el desconocido Goianésia en un choque contra el Atlético Goianiense ante 297 espectadores en el Campeonato Goiano, pasó de estar entre las diez candidatas al Premio Puskás de la FIFA a ser una de las tres finalistas. El brasileño ya tenía su billete a Zúrich para asistir a la ceremonia, y sus rivales eran Lionel Messi y Alessandro Florenzi.

“Al principio pensaba que no tenía ninguna posibilidad de ganar”, reconoce Wendell. “Vi el Instagram de Messi y pensé que ganaría él seguro, porque tenía muchísimos seguidores. Pero, entonces, todos los brasileños empezaron a mostrarme su apoyo y a hacer campaña por mi gol. La gente me paraba por la calle y me decía que iba a ganar”.

“Así que llegó un momento en el que yo también me lo empecé a creer. Me dejé llevar por aquel sentimiento y me fui a Zúrich pensando que tenía opciones de ganar”.