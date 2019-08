The Best FIFA Football Awards™

El artillero de 37 años no ha dejado de encadenar sensacionales actuaciones, demostrando que la edad no ha mermado su increíble olfato de gol ni su capacidad para ofrecer espectáculo.

“He escrito un libro con estadísticas, y el capítulo principal se titula ‘500’, como el número de goles marcados. Y si no hubiese marcado, el título sería ‘499’. Se envió a la imprenta el pasado miércoles, así que si no hubiese marcado habría sido demasiado tarde, o correríamos el riesgo de hacerlo y tener que esperar a que marcase ese famoso gol 500. Pero ¿y si me hubiese lesionado? No habría sido nada bueno. El objetivo eran los 500 y estoy muy contento de haberlo alcanzado”.

Zlatan Ibrahimovic habla de su famoso gol ante la prensa.