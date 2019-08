The Best FIFA Football Awards™

Daniel Zsori, nominado al premio al mejor gol de 2019

Marcó en su debut tras incorporarse desde el banquillo

Con solo 18 años de edad, Daniel Zsori es el más joven entre los diez nominados al Premio Puskás de la FIFA 2019, lo cual no hace sino añadir mérito a un gol ya de por sí extraordinario.

Corría el 16 de febrero del presente año cuando el jovencísimo jugador húngaro se disponía a debutar en la máxima categoría del fútbol de su país. La ocasión no podía resultar más señalada, puesto que el entrenador András Herczeg había decidido dar la alternativa al delantero el día en que el Debrecen recibía en casa al líder Ferencváros. A falta de nueve minutos para el final del encuentro y con 0-1 para el cuadro visitante en el marcador, Zsori saltó al terreno de juego en sustitución de Márk Szécsi y con el dorsal número 19 a la espalda.

“Nunca pensé que el debut en la NB I me llegaría tan pronto”, declaró el ariete con una sonrisa de oreja a oreja. “Ya había entrado en la convocatoria correspondiente al partido contra el Újpest, pero no había tenido minutos”, añadió. Después de que su compañero Dániel Tőzsér anotase el gol del empate un poco más tarde, lo que nadie podía imaginar ocurrió en el tiempo de descuento: “Adam Bódi colgó un balón al área y yo pensé que por qué no intentarlo. Había practicado mucho ese tipo de remate en los entrenamientos y lo había copiado de Cristiano Ronaldo, que es el jugador en quien más me fijo. Contuve la respiración brevemente mientras el balón volaba hacia la portería”. El cuero acabó de forma irremisible en el fondo de las mallas, el delirio se desató entre los 20.000 aficionados que llenaban el estadio Nagyerdei y Zsori dio rienda suelta a su alegría sacándose la camiseta.

Los padres de nuestro protagonista no pudieron presenciar el estreno de su hijo en el estadio, pero lo siguieron por televisión. “Mi madre no pudo evitar llorar de emoción al teléfono. Les estoy muy agradecido a mis padres, porque sin ellos nada de esto habría sido posible. Siempre me he imaginado marcando goles, pero nunca me había atrevido a soñar con lograr uno de semejantes características”, confesó.

Hasta la fecha (24 de agosto de 2019), Zsori ha jugado 14 partidos más en la máxima categoría del fútbol húngaro, pero no ha vuelto a ver puerta, algo que sí logró en una ocasión en la Copa de su país. En cualquier caso, el que le hizo al Ferencváros será un gol que nunca olvidará.