“Antes incluso de retirarme ya sabía que quería ser entrenadora. Pero no entrenadora sin más, sino preparadora de arqueras. Me gusta mucho ver a una portera hacer bien su trabajo, y también ver cómo evolucionan las arqueras jóvenes”.

“El otro día, una de ellas se me acercó y me preguntó: ‘Mamá —me llaman así—, ¿algún día seré como tú?’ ‘No, no serás como yo’, le respondí. ‘Serás mejor que yo. Para eso estoy aquí, para llevarte a ese nivel’.

“Las chicas saben lo que he hecho y se fijan mucho en mí”, cuenta Dede a FIFA.com. “Veo que prestan mucha atención cuando trabajo con ellas, y me resulta muy útil poder saltar al césped todavía y enseñarles cómo se hacen algunas cosas”.

Sin embargo, a sus 40 años, Dede decidió aceptar un reto formidable en una cultura distinta. “Mucha gente me preguntaba: ‘¿Por qué te vas a la India? No es un país muy futbolero’. Pero yo les decía que quería venir aquí para demostrar una cosa y es que, con esta Copa Mundial Sub-17, estamos trabajando por un objetivo. Y queremos sorprender al mundo”, explica.

Este proyecto también le ha dado la oportunidad de coincidir de nuevo con un técnico, y un hombre, por el que siente el respeto más absoluto.

“Fue una grata sorpresa recibir la llamada de Thomas [Dennerby]. Quería que aceptara este trabajo”, nos cuenta.

“El hecho de que me eligiera a mí es un gran halago y me hace muy feliz, porque no es solo un entrenador, un jefe o un mentor. Thomas es como un padre. Con él he aprendido muchas cosas tanto dentro como fuera de la cancha”.

Los nombramientos de Dennerby y Dede, dos pesos pesados del fútbol femenino, reflejan la ambición de India de cara a esta Copa Mundial Femenina Sub-17, así como su deseo de seguir desarrollando esta disciplina. Dede, que ha visto en primera persona el enorme potencial de este inmenso país y los pasos que se están dando en todo el planeta, le augura un futuro brillante.

“El fútbol femenino está progresando muy rápidamente, y es un gusto verlo”, afirma. “En mi época, era muy difícil para una chica empezar a jugar al fútbol. Había infinidad de obstáculos, sobre todo en algunas regiones del planeta”.

“Pero cada vez tenemos la mente más abierta. Incluso en los países más ‘tradicionales’, las niñas lo tienen más fácil a la hora de decirles a sus padres que quieren jugar al fútbol. Y creo que las futbolistas de mi generación contribuyeron a allanar este camino. A diferencia de nosotras, ahora las chicas pueden fijarse en jugadoras que han conseguido muchas cosas y decir: ‘Quiero ser como ella’”.

Dicho de otra manera: pueden serlo porque ya lo han visto.