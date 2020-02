Con la confianza del seleccionador absoluto

La buena conexión entre las categorías inferiores y la selección absoluta no se debe exclusivamente a las múltiples funciones que desempeña Wilkinson, sino también a su estrecha colaboración con Heiner-Moller, el seleccionador absoluto.

“En primer lugar, es un hombre maravilloso, pero también un excelente entrenador”, subraya Wilkinson. “Mi primer trabajo como entrenadora fue con la Sub-15. Él me encomendó ese rol y yo no sabía si estaba preparada, así que vino conmigo para ser mi ayudante. Pero no se sentaba conmigo en el banquillo, siempre se mantuvo en un segundo plano. Y lo mismo hizo en Uruguay. No faltó a su cita. Creo que el apoyo que me ha dado desde el principio de mi carrera en los banquillos ha sido fundamental para mi confianza como entrenadora, así como para darme autoridad, porque la gente ha visto cómo él me ascendía y seguía respaldándome”.

Además de la presión profesional que Wilkinson pone sobre sus jugadoras y sobre ella misma para estar en la cita planetaria, existe otra presión —aunque más agradable y familiar— por sellar el billete para India 2020.

“Mi padrastro es indio, así que sé muchas cosas sobre el país. Es precioso, dinámico, pero no posee esa cultura del deporte y el fútbol femeninos. Espero que sirva de inspiración para todas aquellas chicas que sienten que no encuentran su lugar o su deporte. Debemos sentirnos orgullosas de llevar allí el torneo”.

“Tiene mucho interés por saber cómo acoge el torneo su país, y espera que sea una buena excusa para ver a su familia al tiempo que anima a mi selección”.