Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019

“Marcar goles y dar asistencias es algo que agrada, por supuesto. Pero a mí no me hace falta nada de eso para sentirme satisfecho”, confiesa. “¡Y creo que no jugué demasiado mal!”.

El aprendizaje con la Vecchia Signora

Por azar o coincidencia, ambos están ahora curtiéndose en Italia, cuna del Catenaccio. Agoumé cambió hace poco el Sochaux por el Inter de Milán, mientras que Ahamada ha fichado por el Juventus de Turín procedente del FC Istres. Y, por lo que parece, las semanas que llevan en Italia ya están dando sus frutos.

“Sí, Italia me ha influido a mí y a mi juego. He progresado mucho en el aspecto físico. ¡Allí no hago otra cosa que correr! Y creo que también he cambiado en el psicológico: me he convertido en un auténtico luchador. No me verán abandonar nunca”.

Aun así, en la semifinal de este 14 de noviembre frente a Brasil no podrá jugar uno de ellos, Agoumé, por recibir ante España su segunda tarjeta amarilla del torneo y la consiguiente suspensión para el próximo partido.

“¡Es mi amigo! Somos muy complementarios. Nos llevamos muy bien dentro y fuera de la cancha. Su sanción me perjudica a mí, y también al resto del equipo: ¡es nuestro capitán! A pesar de todo, en esta selección francesa somos 21, ¡tenemos recursos!”, advierte.

Ahamada habla con conocimiento de causa. Él no formó parte del plantel que disputó el pasado campeonato de Europa de la categoría y cayó en las semifinales contra Italia. Pero ha sabido ganarse un puesto para viajar a Brasil, y entrar en el once titular, “a base de trabajo”, como explica.

Lo que se dice un verdadero trabajador en la sombra.