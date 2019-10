Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019

“Fue un partido cruel, no hay nada más que decir. No es fácil levantarse después de encajar dos goles de esa forma tras apenas unos minutos de juego”, explica el delantero centro Noah Botic a FIFA.com . “Pero sigamos siendo positivos, ¡y quedémonos con que al menos hicimos lo necesario para acortar distancias!”.

Este sábado, los australianos abandonaron el Estadio Olímpico de Goiania con dignidad; con la cabeza bien alta. Sin embargo, tenían buenos motivos para poner mala cara, dado lo tremendamente esquiva que les ha sido la suerte en este comienzo de Mundial. Al cabo de 10 minutos, iban perdiendo por dos goles; ambos desviados desgraciadamente por defensas hacia su portería, en los que no podían reprocharse gran cosa…

“Nada está perdido. Nunca se sabe lo que puede pasar en los próximos partidos. Podríamos obtener una victoria, dos empates… y ser uno de los mejores terceros de grupo. Lo que está claro es que jugaremos nuestras cartas a tope. No nos relajaremos ni un ápice”.

Los hechos siguen estando ahí: como autor de 5 dianas, Noah Botic se erigió en el máximo goleador ex aequo del clasificatorio asiático para Brasil 2019, y ya ha abierto también su casillero en la fase final mundialista. Pero más que goles, evidentemente, lo que Botic busca en este campeonato son puntos:

En cambio, no falló en su segunda verdadera ocasión del partido, que, ciertamente, llegó un poco tarde (90’). “¿Mi actuación? Pasable… En cualquier caso, debo decir que mis compañeros hacen todo lo posible para ponerme en las mejores condiciones”.

Las palabras van unidas a los gestos. Por desgracia, el jugador del Hoffenheim desperdició una buena oportunidad de marcar en el primer tiempo, cuando intentó cambiar, en vano, la trayectoria de un buen centro llegado desde la derecha (32’). “¡Me sorprendió! Simplemente, debo aprender a no sorprenderme”, explica.

Consejo de familia

Comprendido: no se trata de meras palabras. Cuando Botic y Australia lo dicen, lo hacen. Sus aficionados y familiares prometieron recorrerse el planeta para apoyarles… Este sábado estaban allí, y no cesaron de cantar para animar a sus Joeys. “Es verdad que no es el viaje más sencillo para los australianos… Sólo podemos darles las gracias por estar ahí. Eso nos emociona muchísimo”.

Su primo, en cambio, no ha podido desplazarse. Y con motivo, porque el chico tiene compromisos con su club, el CSKA de Sofía. ¡Se trata de Tomi Juric, 41 veces internacional y autor de 8 goles con los Socceroos! “Es un modelo para mí. Siempre está ahí para darme consejos. Sencillamente, me ayuda”, revela Botic.

“Me deseó buena suerte antes del campeonato. Me dijo que mantuviese la cabeza bien alta, que no dejase de trabajar y de tener fe”. Claramente, el mensaje ha sido recibido…