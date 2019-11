Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019

📌 Momentos memorables

*El gol que casi no fue

*El gol de penal de Kaio Jorge en el minuto 84 revitalizó tanto a su selección como al público local, pero estuvo a punto de no producirse por un par de motivos. Inicialmente, la entrada de Alejandro Gómez sobre Gabriel Veron dentro del área no se consideró penal en el campo, pero el VAR revisó la jugada y la decisión se invirtió. El disparo del número 9 brasileño desde el punto fatídico no engañó al arquero Lalo García, que llegó a tocar el balón. Pero la puntería y la potencia del envío de Kaio Jorge fueron suficientes para que el esférico acabase en el fondo de las mallas.

*Herméticos al principio

*La implacable defensa de México desempeñó un papel clave en su trayectoria a lo largo de todo el campeonato. Al encarar la final, el equipo no había encajado un gol en las primeras mitades de ningún partido, y lo mismo volvió a ocurrir este domingo en el Estadio Bezerrão. Frente a las embestidas brasileñas, con prometedoras jugadas colectivas lideradas por Veron y Kaio Jorge, el capitán Eugenio Pizzuto y sus compañeros del Tri hicieron lo suficiente para impedir el gol que buscaban sus rivales en el primer periodo, manteniendo el empate e, incluso, poniéndose por delante en el segundo tiempo antes de acabar sucumbiendo.

*La gran pegada francesa

*Arnaud Kalimuendo-Muinga se convirtió en el segundo jugador francés en firmar tres goles en un mismo partido de Brasil 2019, imitando a Nathanaël Mbuku, que lo hizo en octavos de final. Ninguna otra selección del campeonato ostenta un dúo de trigoleadores. El ataque de Francia fue sin duda uno de los mejores de la competición. Los Bleuets vapulearon a un par de rivales en la segunda fase –a Australia por 4-0 y a España por 6-1– antes de sucumbir ante los anfitriones en su semifinal.