Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019

El joven delantero del Genk posiblemente brillase más que los demás este viernes. Vio puerta dos veces, e inauguró el casillero de un tanto magnífico, en el que controló el balón con la rodilla y lo envió ajustado al larguero. “¡Sí que fue un gol lindo! El Premio Puskás sería una buena consolación, pero no creo que pueda llegar a estar entre los finalistas”, bromea. “Hay goles más bonitos que ese, ¡algunos míos también!”.

“Es muy duro. Volvimos a tener la oportunidad de ganar, ¡pero nos vinimos abajo de nuevo! No consigo explicarlo. Debe de ser algo psicológico”, intentó analizar Andras Nemeth en declaraciones a FIFA.com , al término del encuentro que los suyos perdieron por 3-2 ante Ecuador. “¡Nos habíamos conjurado para que no se repitiese! Habíamos pasado página de los partidos de Nigeria y Australia y estábamos dispuestos a pelear por este”.

La experiencia ayuda a aprender de los errores, aunque es un término que puede quedar demasiado grande cuando solo se tienen 17 años… La selección húngara sub-17 ha disputado tres partidos en Brasil 2019, y en los tres llegó a situarse por delante en el marcador. Sin embargo, no ha ganado ninguno, por lo que dice adiós al torneo llevándose una maleta llena de disgustos.

34 años después

Además de sus dos goles, el número 9 magiar fue, ante la Tri, uno de los mejores hombres de Hungría. Participó en todas las acciones y puso en serios apuros a la defensa del conjunto sudamericano. “No sabría decir si he hecho un buen partido o no. Hemos perdido, así que mi aportación no debió ser suficiente. Hice todo lo que pude para ayudar al equipo”, continúa este muchacho nacido en Sudáfrica de padre húngaro. “Disputar este Mundial ha sido una gran oportunidad para mí y para la selección. Es triste que termine aquí”.

¿Sabías que…?

Hungría presentaba la media de edad más elevada del torneo. Era la única selección cuyos 21 jugadores convocados nacieron en 2002.

Lo cierto es que Hungría era un contendiente algo extraño en este certamen, puesto que llevaba 34 años sin actuar en él. La distancia entre sus dos participaciones (RP China 1985 y Brasil 2019) es también la más larga de la historia del torneo, y es posible que acabase acusando la falta de experiencia en este tipo de prueba…

“En el campeonato de Europa todos los equipos se parecen algo. El juego es estereotipado, conocemos a los rivales. En el Mundial, en cambio, jugamos contra equipos de continentes distintos, con estilos de juego muy diferentes. Otras selecciones han conseguido adaptarse en ese aspecto, pero nosotros no”, señala en todo caso Nemeth, antes de concluir: “¡La lección que me llevo de este torneo es que todavía me queda muchísimo trabajo por delante!”. ¿Estará hablando la voz de la experiencia?