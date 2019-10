Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019

El más destacado del partido fue Yamato Wakatsuki . El '9' de Japón no sólo firmó un doblete, sino que además provocó el penal que significó el 3-0 final, después de que el defensor Devyne Rensch cortara un centro suyo con la mano dentro del área. "Sabíamos que Países Bajos era el rival más difícil del grupo. Por eso es tan importante haber ganado", apuntó el atacante a FIFA.com .

El Japón - Países Bajos era uno de los encuentros más esperados de la primera jornada de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019. No en vano, ambas selecciones llegaban como campeonas de Asia y Europa, respectivamente, y figuran entre las favoritas al trono en este certamen.

Un adolescente en la 1ª división japonesa

La vida de Wakatsuki ha dado un giro importante en los últimos meses. En junio, el joven de 17 años abandonó el instituto Kiryu Daiichi para recalar en el Shonan Bellmare, club de la primera división de su país con el que ya ha disputado dos partidos. "Para mí, todo es nuevo y muy emocionante".

Wakatsuki sueña con jugar algún día en la Premier League y enfrentarse a los mejores futbolistas del planeta, aunque todavía le queda un largo camino por delante. "Mis ídolos son Lionel Messi y Kylian Mbappé. Messi, por la increíble técnica que tiene y sus regates; Mbappé, por su velocidad".

Eso sí, Wakatsuki ya aventaja en algo a sus ídolos: ni el argentino, The Best en 2019, ni el francés, campeón del mundo, participaron en un Mundial Sub-17. Él, además, ya ha visto portería en dos ocasiones. Y su carrera no ha hecho más que empezar...