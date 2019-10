Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019

El extremo mexicano se llama Bruce en honor al inolvidable Bruce Lee

Sus antepasados escaparon de la tragedia armenia a principios del siglo XX

Busca reencontrarse con parte de su familia en Brasil y ser campeón mundial

“MI mamá me cuenta que me puso Bruce por Bruce Lee. Me iba a poner Brandon, por el hijo, pero la verdad que le agradezco que haya sido Bruce, porque Brandon no me gusta”.

La risa de Bruce El Mesmari se dispara más rápido todavía que sus piernas por la banda izquierda. Bajo, pero un misil, el extremo mexicano parece haber heredado por portación de nombre la agilidad del inolvidable actor estadounidense: se escurre de los rivales como agua entre los dedos.

Si hasta tuvo un romance con las artes marciales, pero al final ganó el fútbol: “Fui cinturón negro, pero cuando me tuve que decidir, elegí el fútbol”.

Anduvo fino para elegir porque es una de las joyas de la cantera del Pachuca. ¿El talento con el balón le vendrá de familia? “No creo la verdad, jaja. Ninguno de mis antepasados había jugado fútbol. Soy el primero”.