Y la reputación de Independiente de equipo modesto que se bate con bravura va como anillo al dedo al combinado ecuatoriano. Para acceder a este Mundial, tuvo que superar una de las trayectorias más difíciles, en el Sudamericano Sub-17: llegó a verse eliminado contra Argentina, defensora del título continental, pero finalmente obtuvo el pase a Brasil tras firmar cuatro goles en la segunda parte del choque ante los rioplatenses.

El propio López también ha tenido que superar dificultades para convertirse en el líder de su selección.

“Cuando tenía 15 años no me convocaron”, recuerda, “pero no me desanimé. Seguí esforzándome y mejorando mi juego día a día, hasta que llegó mi oportunidad”.

El espejo del éxito del Sub-20

Este mismo año Ecuador alcanzó un hito en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™, cuando los discípulos de Jorge Célico se adjudicaron el bronce en Polonia 2019. Fue la primera medalla conquistada por el país en un torneo de la FIFA, y López y sus compañeros del cuadro sub-17 la tienen muy presente.

“Los jóvenes ecuatorianos siguen esforzándose y continúan mejorando”, apunta López. “No hay más que fijarse en lo que conseguimos este año en Polonia. Y vamos a seguir logrando más cosas”.

La actual es la quinta participación de Ecuador en la cita mundialista de esta categoría. Su mejor registro son los cuartos de final, que alcanzó dos veces: en casa en 1995 y veinte años más tarde en Chile. ¿Superarán el listón este año los sub-17, como han hecho los sub-20?

“Ya llevamos un año trabajando juntos en la selección, durante este ciclo”, apunta López. “Nos conocemos a la perfección y estamos preparados para cualquier cosa que llegue”, concluye.