Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019

“Por desgracia, yo no había nacido para ver el primer título de Francia en un Mundial”, señala a FIFA.com el delantero de Francia sub-17 Arnaud Kalimuendo-Muinga . “Respecto al choque de cuartos, tenía 4 años, pero evidentemente conozco la historia: el gol de Thierry Henry, el extraordinario partido de Zinedine Zidane, etc. ¡Brasil nos inspira!”.

La actuación del número 7 de los Bleuets habla por sí sola. Kalimuendo-Muinga, autor de un partido muy completo, con bonitos regates, buenos pases y desmarques perfectos, hizo las delicias de los espectadores de Goiania, y liberó a los Bleuets abriendo el marcador en el minuto 17. Y el gol que puso tierra de por medio fue obra de un Timothée Pembele que también llevaba a Brasil en sus venas este miércoles…

Un lateral 'a la brasileña'

Y es que todo amante del fútbol conoce la tradición brasileña de esos “laterales-extremos” que van desde Nilton Santos hasta Roberto Carlos o Marcelo pasando por Júnior: esos carrileros que juegan muy arriba y que crean peligro como verdaderos delanteros. Y a la vista de su precioso gol y de sus esfuerzos constantes por ir a apoyar a sus delanteros, Pembele se 'disfrazó' de Auriverde frente a la República de Corea.

“Me encanta subir, es cierto, y no es casualidad que mis modelos sean Dani Alves y Marcelo. Son dos laterales que no dudan en irse hacia delante”, confiesa. Su seleccionador lo sabe. “¡Timothée, no demasiado arriba!”, le repetía Giuntini durante todo el encuentro… “No me frustra en absoluto. Son las consignas, y es por el bien del equipo. Las respeto, él es el jefe”, recuerda Pembele.

“Estoy contento con mi actuación. Simplemente lamento el gol que hemos encajado al final del partido. Eso fastidia un poco. Pero lo esencial es que nos hayamos clasificado para octavos”, concluye. Al final, los Bleuets ganaron por 3-1 y, efectivamente, pueden afrontar su último partido del grupo contra Haití con serenidad… ¡pero es cierto que un 3-0 francés habría traído unas bonitas reminiscencias de aquella final de 1998 aquí en Brasil!