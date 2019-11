📌 Momentos memorables

Si no hay goles, hay asistencias

Adil Aouchiche fue el goleador del Europeo Sub-17 2019 y llegó con ese cartel a Brasil, pero el torneo lo está alumbrando también como un fenomenal asistidor. Tanto que es el mejor del certamen, con 6. Ante España sumó dos más, ambas de pelota parada, y cerró una gran tarde con su primer tanto en el campeonato, el sexto francés.

2.200 gritos

El francés Isaac Lihadji abrió el segundo tiempo con un gol que quedará en la estadística de los Mundiales Sub-17: su definición en el segundo palo no sólo significó el 3-1 de su selección, sino también el gol 2.200 en la historia del torneo.

Un doble reemplazo de lujo

Pedro Lucas, el mediocampista brasileño que lleva la 19, no iba a jugar el torneo, pero la baja del crack Reinier lo metió en la lista final de 21. Hasta hoy no había sido titular, pero la lesión de la otra estrella de Brasil, Talles Magno, le dio un lugar en el once. Respondió con dos asistencias y una noche de alto nivel.