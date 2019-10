Fredler Christophe es el capitán de la selección sub-17 de Haití

Le apodan Bijou (“joya”) por sus cualidades futbolísticas

Espera labrarse un nombre en el Mundial sub-17 de Brasil 2019 Edson Arantes do Nascimento (Pelé), Arthur Antunes Coimbra (Zico), Manuel Francisco dos Santos (Garrincha)… Esos tres ejemplos recuerdan lo mucho que los apodos forman parte de la cultura futbolística de Brasil; más aún que en otros lugares. Y precisamente allí, con motivo de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, el haitiano Fredler Christophe está dispuesto a triunfar bajo un llamativo sobrenombre: Bijou (“joya”). “Absolutamente todo el mundo me llama así; sin excepción. Pero me gusta mucho”, confiesa sonriendo a **FIFA.com**. “Es un apodo que me puso mi padre cuando era niño porque le parecía que jugaba especialmente bien al fútbol. ¡Y ese apodo me sigue persiguiendo hoy!”.

La ficha de Fredler Christophe Estatura : 1,62 metros

: 1,62 metros Nacimiento : 11 de enero de 2002 en Léogâne (Haití)

: 11 de enero de 2002 en Léogâne (Haití) Posición : Interior derecho/izquierdo

: Interior derecho/izquierdo Número : 11

: 11 Club: RC Estrasburgo

Si dura tanto, es porque el apodo le va como anillo al dedo. Bijou pasa por ser una verdadera joya en Haití. Este centrocampista ofensivo rápido y técnico fichó hace unos meses por el RC Estrasburgo francés, y recientemente fue convocado con la selección absoluta de Haití, flamante semifinalista de la Copa Oro de la CONCACAF 2019. “Se habla mucho de él. Sigo atentamente su evolución”, señala Hervé Bazile, extremo de los *Granaderos*, y jugador modelo de *Bijou*. “Es un jugador muy talentoso, como varios otros jugadores de esta selección sub-17. Pero es cierto que él probablemente despierta más expectativas en esta competición. Se espera que haga un buen campeonato, y que lleve a Haití lo más lejos posible. Tiene toda nuestra confianza”. En todo caso, tiene la confianza de su seleccionador, también cautivado por sus cualidades, y que lo ha convertido en su capitán: “Bijou es un jugador esencial, con características especiales. Es un zurdo que puede jugar igual de bien por la derecha y por la izquierda. Es muy rápido. Su influencia en el equipo es muy importante tanto en los partidos como en los entrenamientos”, confirma Miguel Perdomo, seleccionador sub-17 de Haití.

Presión y ambición Tantos elogios y expectativas podrían perfectamente desestabilizar a un joven de 17 años en vísperas de un acontecimiento semejante. Pero no a Bijou: “Sí, tengo presión, pero no me molesta. Forma parte de mi trabajo. De hecho, debo confesar que esa presión me motiva más que me estresa”, explica nuestro protagonista. Se trata de un discurso maduro en un chico bastante maduro, que a sus 17 años debe ya lidiar un poco con la fama en su isla: “Sí, empiezan a reconocerme; cada vez es más frecuente tener que firmar autógrafos. Resulta halagador. Es como la presión; forma parte del oficio”, añade con malicia.

Fredler Christophe, en detalle El equipo de sus amores : FC Barcelona

: FC Barcelona Su jugador preferido** : Kylian Mbappé

: Kylian Mbappé Su sueño : Hacerse profesional

: Hacerse profesional Su otra pasión: La aviación