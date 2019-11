Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019

“Empecé el campeonato en la banda derecha y la verdad es que no funcionó. Tanto no funcionó que incluso fui suplente en el segundo partido”, cuenta Sontje Hansen a FIFA.com . “Luego volvieron a darme una oportunidad contra Estados Unidos, esta vez como delantero centro. Y parece que no está saliendo demasiado mal desde entonces”.

Jugador de equipo

“¡Yo hago lo que me piden! La misión de un delantero centro es marcar goles. La he cumplido, y tanto mejor para el equipo”, analiza el jugador del Ajax de Ámsterdam. “Debemos estos dos triunfos tanto a mí como a los otros 20 jugadores que componen esta selección. Si consigo marcar goles, es simplemente porque me ponen en las situaciones ideales para hacerlo”.

El chico es demasiado modesto. Si marca, sobre todo es porque es rápido, porque tiene buena técnica, porque sabe rematar tan bien con la izquierda (2 goles) como con la derecha (3 goles), ¡y porque simplemente tiene olfato de gol! No es ninguna casualidad ver a Hansen figurar en lo más alto de la tabla de goleadores del campeonato. “Eso es anecdótico para mí. No persigo ninguna recompensa individual. El único trofeo que me interesa es el Mundial”, asevera.

Hansen y sus saltos

A los holandeses les quedan tres partidos para poder levantar ese trofeo. Tres encuentros para que Hansen siga haciendo admirar sus dotes de goleador y, potencialmente, sus celebraciones. Aunque de momento se ha mostrado bastante discreto en ese aspecto, Hansen normalmente acostumbra a celebrar sus goles con acrobacias.

“Todavía no hemos avanzado lo suficiente en el campeonato para eso”, apunta sonriendo, antes de concluir: “¡Necesito tener mucho público! Lo reservo para las semifinales y la final. Ahí debería haber más espectadores. ¡Mis saltos mortales hay que ganárselos!”. La cita está servida…