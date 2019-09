Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019

Los mejores futbolistas juveniles del mundo se darán cita dentro de un mes en Brasil con motivo del partido inaugural de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ que enfrentará a Brasil y Canadá en el Estadio Bezerrão de Brasilia.

Para facilitar que más aficionados tengan la posibilidad e ver a los mejores talentos del planeta, la FIFA y el Comité Organizador Local (COL) han extendido el plazo para adquirir entradas con un 50 por ciento de descuento hasta el 23 de octubre.

FIFA.com/tickets es la única plataforma oficial donde se pueden solicitar las entradas para la competición, así como consultar los precios y las próximas fases de venta. El pago con tarjetas Visa, el socio oficial para servicios de pago de la FIFA, será el método preferido en todas las ventas de entradas de la FIFA.

"Todo el mundo conoce la pasión de los brasileños por el fútbol, y yo, que nací en el Distrito Federal y juego en el Brasiliense, sé que los aficionados de Brasilia no son una excepción. Estoy seguro de que tanto ellos como los hinchas de Goiânia y Vitória van a acoger la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ con los brazos abiertos y van a poder disfrutar de las mayores estrellas juveniles en su propia casa —declaró el astro brasileño Lúcio, ganador de un Mundial—Durante mi carrera he conseguido grandes éxitos, pero lamento no haber podido disputar un Mundial o un Mundial juvenil en mi país. Tanto los jugadores brasileños como los de otras selecciones van a tener una oportunidad única de demostrar su talento frente al mundo entero".

Junto con el campeón de la Copa Mundail Sub-17 de la FIFA 1997 Anaílson y el Director del COL Ricardo Trade, Lucio visitó el miércoles el Estadio Bezerrão de Brasilia, donde se llevó a cabo un encuentro con el secretario de deportes del distrito federal Leandro Cruz Fróes da Silva, así como con el director de la federación de fútbol distrital Márcio Coutinho. El jueves, Lucio, Anaílson y Trade analizaron los preparativos para la Copa Mundial Sub-17 con el gobernador de Goiás Ronaldo Caiado, el secretario de deportes Rafael Rahif y el presidente de la asociación de fútbol local Andre Pitta en el palacio de gobierno de Goiânia.

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ será la primera competición juvenil de la FIFA en disputarse en Brasil. Además de en el Estadio Bezerrão de Brasilia, el Mundial sub-17 se escenificará en el Estadio da Serrinha y el Estadio Olímpico de Goiânia, así como en el Estadio Kléber Andrade de Vitória (Cariacica).