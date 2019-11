Nigeria obtuvo el pase a octavos con dos remontadas contundentes

Aspira al que sería su sexto título mundial sub-17, un récord

El artillero Ibrahim Said y el capitán, Samson Tijani, líderes del equipo

A los tres minutos de comenzar su andadura en esta Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ —un torneo que ha ganado cinco veces, más que nadie— Nigeria vio perforada su meta. Gyorgy Komaromi empujó al fondo de las mallas un centro colgado por David Laszlo al segundo palo, y Hungría se puso así por delante.

En el segundo partido Ibrahim Said adelantó a los africanos, pero Ecuador empataría casi de inmediato, y Johan Mina, de penal, volvió a poner a Nigeria entre la espada y la pared.

Dos partidos y dos tanteos adversos con poco tiempo, menos de 15 minutos, para la reacción. Y en ambos casos el cuadro africano miró a la derrota a los ojos y le dio vuelta a la situación.

El jugador que inclinó la balanza frente a Hungría fue su capitán, Samson Tijani, autor del primer y el último tanto nigeriano en la victoria por 4-2. “No aflojamos nunca”, nos explica. “No nos rendimos fácilmente. Nos obligamos a seguir presionando hasta conseguir ganar”.

Said rescató al equipo ante Ecuador firmando la única tripleta del torneo hasta ahora. Al 1-0 inicial le siguieron sendos tantos en el 85' y 89' para el 3-2 final. “No dejé de pensar que no teníamos que ir perdiendo”, cuenta el trigoleador. “Eso me dio coraje para marcar, además de la ayuda de los compañeros”.