Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019

O ex-jogador da Seleção vive uma expectativa adicional para o Mundial Sub-17 em solo brasileiro. Lúcio nasceu em Planaltina, no Distrito Federal, na região de Brasília. Por isso, conhece bem as condições da capital brasileira no papel de sede do torneio.

Nos últimos anos, Brasília foi palco de partidas da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 e também de jogos do torneio de futebol da Olimpíada de 2016. Ambos os eventos utilizaram o Estádio Mané Garrincha, com capacidade para mais de 70 mil torcedores.

“A cidade tem uma estrutura boa para este tipo de evento. Recebeu a Copa do Mundo de 2014 e também alguns jogos da Olimpíada de 2016. Brasília já tem uma experiência internacional. A torcida vai estar junto do time, e a gente espera ver de perto alguns jogos empolgantes”, afirmou.

Agora no Mundial Sub-17 os jogos acontecem no Estádio Bezerrão, localizado na cidade de Gama, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Será lá a estreia do Brasil em 26 de outubro, contra o Canadá, com o privilégio do campeão mundial Lúcio no meio dos torcedores.