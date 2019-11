Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019

Marco Ruiz, como líder de grupo, era el primero en ser tajante:”Tienen que estar muy orgullosos porque no es cualquier cosa ser subcampeón del mundo”.

La forma en la que su Tri fue evolucionando desde aque insípido empate ante Paraguay sin goles hasta la final lo tiene más que conforme.

“En base a ir superando adversidades, a ir creciendo en el torneo el equipo fue encontrando un mejor nivel. Al final no nos alcanzó. México juega como equipo. No necesitamos de uno o dos jugadores. A lo largo de todo el torneo me parece que el equipo demostró trabajo de conjunto para atacar, para defender y hoy no fue la excepción. Hemos hecho un gran partido”.

Ruiz, sobreviviente de michas batallas, sabe las heridas son parte del camino: "Nos debe servir para seguir creciendo y aprendiendo".