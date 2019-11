“Estoy deseando poder marcar un gol contra México. Es todo lo que me gustaría, hacer un gol”, explica a FIFA.com Le'ai, admirador de Cristiano Ronaldo "por su habilidad, por su técnica especial".

“Fue así, estamos hablando de Argentina. No se concretó por mi edad, al ser menor de 17 años. Solo tengo 16, sería muy complicado por la normativa internacional de traspasos”, señala.

El déficit físico, principal dificultad de los salomonenses

La selección salomonense está actuando por primera vez en un torneo de la FIFA, tras obtener la clasificación para el Mundial de Brasil como subcampeona de Oceanía en la categoría sub-16. Y hay algo que ha llamado la actuación en sus dos compromisos del torneo hasta la fecha, en las derrotas ante Italia y Paraguay.

En ambos partidos, el equipo logró ser más competitivo en el primer tiempo, sobre todo ante los europeos, en su estreno, cuando llegó a anotar un gol anulado por falta sobre el arquero. Sin embargo, en la segunda parte, la diferencia física acabó influyendo en los dos marcadores definitivos.

Contra los transalpinos el cuadro salomonense recibió dos goles en los últimos 15 minutos, y ante Paraguay tres durante ese mismo periodo. Leai admite que la diferencia física respecto a selecciones con más bagaje internacional es realmente significativa.

“Paraguay e Italia juegan mejor que nosotros físicamente. Nosotros no tenemos suficiente físico, y somos conscientes de que ellos cuentan con esa ventaja”, reconoce.

Pero, dificultades aparte, este admirador de Cristiano Ronaldo espera terminar bien su experiencia en Brasil, como si no quisiese despertar de un sueño. “El nivel del fútbol que hay en Brasil es muy alto. Me gustaría no volver a mi país y quedarme por aquí”, concluye.