Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019

“Me gusta mucho este nombre y voy a hacerle honor, como hizo él [Juan Sebastián]. He visto jugadas suyas por YouTube, aunque nunca en vivo. Era un futbolista buenísimo”, añade el muchacho.

“Fue por el internacional argentino, el centrocampista Juan Sebastián. Se le ocurrió a mi vecino. Él siempre quiso tener un hijo varón, pero no lo consiguió, tuvo tres niñas. Entonces mi padre y mi madre estaban indecisos [durante el embarazo], y el vecino les dijo: pónganle Veron. A mis padres les gustó”, explica Gabriel Veron (sin tilde en la versión brasileña).

Veron no es un apodo, sino un segundo nombre, el que lleva después de Gabriel. Esa idea inusitada se le ocurrió a un vecino fan del exjugador Juan Sebastián Verón, que representó a Argentina en tres Copas Mundiales de la FIFA, las de 1998, 2002 y 2010.

En este Mundial, Gabriel está actuando como extremo derecho, encargado de crear jugadas, principalmente en apoyo de los dos puntas, Talles Magno y Kaio Jorge. Uno de los puntos fuertes del conjunto brasileño es su gran compenetración en la banda derecha con Yan, aunque este no jugará el miércoles contra Chile, por encontrarse sancionado.

“Creo que él [Juan Sebastián] estaría orgulloso de mí, creo que he conseguido hacer honor a nuestro nombre”, bromea el brasileño.

Trabajar con las vacas, un sueño de la infancia

Actualmente Gabriel Veron es una promesa de 17 años que milita en el Palmeiras, uno de los principales clubes de Brasil. Pero antes de que su vida pasase a girar en torno al fútbol, este chico nacido en una pequeña localidad del estado de Rio Grande do Norte pensó en ser vaquero.

“Mi padre se dedica a eso, es vaquero, cuida de vacas y de caballos. Trabaja en el campo, y yo quise ser vaquero con él, pero no lo conseguí. Mi madre no dejó de animarme a que buscase un futuro en el fútbol, que sería mejor. Así que me centré en ser futbolista”, cuenta.

La vida en el fútbol comenzó a plasmarse cuando le llegó la oportunidad de jugar en el Palmeiras en 2017, después de dar sus primeros pasos en el modesto Santa Cruz de Natal. Y Veron ha vivido el mejor momento de su carrera en el popular club de São Paulo, al menos antes de este Mundial Sub-17 de la FIFA. Ocurrió en junio de 2018.

El centrocampista, entonces con 15 años, fue decisivo en la victoria del Palmeiras sobre el Real Madrid en la final del Mundial de Clubes Juvenil, certamen sub-17 disputado en la ciudad española de Fuenlabrada. Gabriel marcó uno de los goles en el choque que los brasileños ganaron 4-2, se proclamó máximo realizador del torneo y recibió elogios de los periódicos españoles. Ahora aspira a conquistar otro título mundial, este de selecciones y ante el público de su país.