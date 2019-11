El joven guardameta afirmó tras el encuentro que no dudaba de su reacción personal en el torneo.

Alex Paulsen no tiene muchos motivos para conservar un buen recuerdo del segundo partido de Nueva Zelanda en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019™. Al menos por ahora...

Un gran admirador de Peter Schmeichel

Paulsen, nacido en la tierra del rugby, hijo de padre sudafricano y madre namibia, no llegó a apasionarse por el deporte más popular de su nación, y acabó decantándose por el fútbol.

“Es duro, porque se nos conoce como la nación del rugby”, dice.

“Pero yo me apasioné por el fútbol de muy pequeño. Vi que podría hacer buenas paradas. Me encanta este deporte, y fui progresando cada vez más. Empecé en el fútsal, una disciplina muy parecida al fútbol once, y seguí adelante”.

En su trayectoria hasta convertirse en portero de la selección nacional, Paulsen adoptó un referente poco habitual para los chicos de su generación. No se fijó en Neuer, Buffon u Oblak. Su modelo a seguir brilló antes de que él naciese, en los años 90.

“Mi ídolo es el gran danés Peter Schmeichel. Es mi jugador preferido. Me inspira, y espero llegar a ser como él algún día”, confesó. FIFA.com le preguntó si no se refería a Kasper Schmeichel, actual arquero de la selección danesa.

“El que me gusta es el padre, aunque su hijo también es buenísimo”.