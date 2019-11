Balón de Oro adidas: Gabriel Veron

El extremo derecho del Palmeiras fue una pieza clave del épico triunfo brasileño, y su concurso fue de una importancia trascendental para la Seleção. Veron, autor de 3 goles y de 2 asistencias durante el campeonato, destacó sobre todo porque supo crear peligro y espectáculo en cada uno de los 7 partidos en los que participó. Técnico y rápido, sigue fielmente la tradición de esos delanteros brasileños capaces de desequilibrar un partido por sí solos. En la final volvió a ser decisivo, al haber provocado el penal que derivó en el empate. La historia está en marcha para este jugador que, antes del fútbol, quiso trabajar como ganadero.

“Estoy contentísimo, ante todo por el título de campeón del mundo. Este Balón de Oro es la guinda al pastel, y se lo dedico a todo mi equipo. El equipo lo ha dado todo en este campeonato para que terminase como queríamos”, afirmó a FIFA.com tras la entrega de premios. “Esta temporada me he entregado a fondo, ¡y este premio recompensa todo el trabajo que he podido llevar a cabo!”.