Claro que, para concretar sus ataques, tiene a sus cómplices entrenados : “Siempre hablo con mis compañeros que lo más importante para mi posición es que ellos me puedan asistir desde mitad de cancha, porque yo siempre voy a estar marcando el pase, abierto sobre la raya. Recibo de frente y, como tengo velocidad, trato de ganar el fondo”.

“Yo busco más la asistencia a mis compañeros que el gol, por eso el profe (Gustavo Morínigo) me está haciendo jugar por izquierda, porque puedo llegar hasta el fondo y tirar centros”, le cuenta a FIFA.com . “Yo antes jugaba por derecha, a pierna cambiada, pero ahora estoy dando más asistencias”.

Un arquero fan de Messi, unas lágrimas en el teléfono

Su historia tiene algo de brasileña, como si una energía especial le hubiese marcado el ADN para ser figura en Brasil. Rorro nació en Santa Rita, una ciudad fundada por inmigrantes brasileños, polo sojero de Paraguay.

“Ahí empecé a jugar a los 7 años como arquero, pero siempre salía con el balón a chulear. Mis ídolos eran jugadores de campo. Siempre le admiré a Messi. A los 9 el técnico ya me puso de delantero. De centrodelantero, por derecha, por izquierda”.

A los 13 se le dio la gran oportunidad de su vida: “Pude ir a Qatar. Salí entre los cuatro mejores jugadores de Paraguay y fui a jugar contra el Barcelona, a estar con compañeros de otros países y continentes...”.

La experiencia llamó la atención de los ojeadores de Libertad. “Me fueron a buscar a mi casa”. El sí a irse a uno de los grandes clubes de Asunción tenía sus consecuencias: con solo 14 años, iba a vivir a 6 horas en coche de su mamá.

“Tuve que dejar a mi familia, a mis amigos. Yo casi nunca había salido. A mi mamá era a la que más extrañaba. En la pensión uno tiene que hacerse todo: lavar sus cosas, arreglar la cama. ¡Claro que al hablar se me caía alguna lágrima!”, reconoce riéndose.

Superar la adversidad hoy tiene la mejor de las recompensas: “Lo que más orgulloso me pone es que estoy cumpliendo el sueño que siempre tuve desde chico, jugar en la selección. Cuando me enteré que iba a venir al Mundial estaba muy emocionado, se me vino a la cabeza todo lo que pasé de chiquito”.

Este domingo, si vence a Países Bajos, Paraguay alcanzará por primera vez una semifinales de un Mundial Sub-17. “Nos llegan muchos mensajes de la gente, están orgullosos de nosotros. Queremos seguir así para llevarle la Copa a todo nuestro Paraguay y a nuestra familia que siempre nos apoya”.