Jeong Sangbin fue el goleador de la Rep. de Corea en el camino al Mundial Sub-17

Marcó todos sus goles empezando los partidos como reserva

Este suplente de lujo quiere que su nación repita el éxito de los sub-20

La República de Corea acudirá a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019 con el objetivo de lograr un avance significativo, y su principal artillero, Jeong Sangbin, espera seguir siendo el revulsivo perfecto para su equipo, como sucedió en los clasificatorios a la gran cita.

El técnico Kim Jungsoo recurrió a él como suplente en los cinco partidos de los suyos y Jeong respondió materializando tres goles, suficientes para proclamarse máximo realizador del equipo. Su actuación más destacada se produjo en el decisivo choque de cuartos de final, ante la India, al firmar un solitario tanto que certificó el pase a Brasil 2019.

“Ser reserva es una tarea importante”, explica a FIFA.com el jugador, de 17 años. “Un suplente inteligente es aquel capaz de cambiar el transcurso de un partido, aunque yo siempre intento hacerlo bien, claro, tanto si soy titular como si no”.

Cambiar el partido saliendo desde la banca

“El seleccionador [Kim] me insistió en la importancia que tenía ser un revulsivo en la campaña clasificatoria asiática. Cada vez que entraba como suplente, él me daba instrucciones claras y correctas. Agradezco las oportunidades que he tenido, y me alegro de haber contribuido a la clasificación con mis goles”.

Jeong es un ferviente admirador de Kylian Mbappé y Gareth Bale, cuyos ejemplos intenta seguir. Y cuenta con todas las cualidades fundamentales para alcanzar también el estrellato, puesto que está dotado de una confianza y una velocidad extraordinarias.

“Me gusta cómo juegan. Tienen una velocidad prodigiosa y una técnica que les permite hacer cosas increíbles. Los dos son muy enérgicos. Yo aspiro a ser como ellos, me encantaría jugar en la Premier League inglesa en el futuro. En cuanto a mi estilo de juego, soy un atacante rápido. Creo que soy el más rápido de mi equipo. Me gusta escorarme a las bandas, para crear ocasiones aprovechando los espacios. También me siento cómodo encabezando la punta de ataque”.