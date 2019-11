Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019

"En cualquier caso, no hay excusas para nuestro flojo rendimiento en las dos primeras jornadas. Sencillamente, no estuvimos bien". Sin duda, el rendimiento de Taylor refleja el de todo el equipo .

Después de perder sus dos primeros choques, los campeones de Europa se recuperaron a tiempo gracias, sobre todo, a Taylor. "Me encargo de muchas cosas: tengo que liderar al equipo y dirigir el juego . Mi rendimiento al principio no fue bueno, pero estoy muy contento por cómo nos salieron las cosas contra Paraguay en cuartos. Fue nuestro mejor partido en lo que llevamos de torneo".

Timón y brújula del equipo

En cuartos de final contra Paraguay, el '6' de los neerlandeses volvió a ser uno de los mejores en la cancha. Ejerciendo de pivote en la medular, Taylor cortó una y otra vez los avances del combinado sudamericano. De sus recuperaciones nacieron, además, dos goles, si bien uno de ellos fue anulado por una falta posterior dentro del área.

"En mi club juego un poco más adelantado y doy más asistencias. En la selección, me centro principalmente en labores defensivas", cuenta Taylor a FIFA.com.

No obstante, esta función no le impidió asomarse al área rival en el tramo final del encuentro. "Todavía me quedaba algo de gasolina en el depósito, así que tenía que intentarlo. Y estuve a punto de marcar. ¡Una pena!".