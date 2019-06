Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

“Globalmente, los jugadores de Ecuador, Italia y Uruguay me han impresionado. El portero italiano **Alessandro Plizzari **impresiona mucho, y también los defensas **Davide Bettella** y **Raoul Bellanova**. **Gianluca Scamacca** no ha marcado, pero ha hecho muy buenos partidos. Por Uruguay, me impresionó mucho **Brian Rodríguez**, que pienso que tiene un gran futuro por delante, al igual que **Nicolás Acevedo**”.

Bartosz Barnaś (Willem II): Hallazgos fuera de Europa

“El **nivel del campeonato es verdaderamente muy alto**. Me han sorprendido gratamente las **selecciones no europeas**, a las que, forzosamente, no acostumbro a seguir en mi trabajo cotidiano. En África, **Malí** y **Senegal** me han impresionado mucho, al igual que algunas selecciones sudamericanas. **Nueva Zelanda **también ha hecho un trabajo excelente”.

“Sigo desde hace tiempo al argentino Ezequiel Barco y al portugués Jota. ¿El mejor partido hasta la fecha? Ha habido muchos, pero yo mencionaría el Argentina - Malí, que tuvo abundante emoción y dramatismo. Me gustaría destacar el buen ambiente que impera aquí. La gente anima a los equipos de manera amigable y positiva.