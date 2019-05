Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

Ya se han anunciado las listas de los equipos. ¿Le suena alguno de los nombres que figuran en ellas o tendrá que ir conociendo a los jugadores conforme avance la competición?

Ya conozco a algunos. Aparte de a los polacos, conozco a varios de los integrantes de la selección de Italia porque siento un cariño muy especial por el fútbol italiano.

En general, será un momento fantástico para los jugadores. Para la mayoría se trata de su primera máxima competición, lo que quiere decir que estos muchachos concederán sus primeras entrevistas y ruedas de prensa. Por primera vez saltarán al primer plano, y esta experiencia se convertirá en uno de los momentos más memorables de sus carreras.

Usted disputó tres Copas Mundiales de la FIFA, pero nunca participó en una edición sub-20. Si pudiera volver atrás y jugar en su propio país esta competición, ¿cómo cree que se sentiría?

Si bien no tuve la oportunidad de jugar en un Mundial sub-20, disputé una EURO Sub-18 en Suecia, aunque dudo de que muchos se acuerden. Sin embargo, yo recuerdo cada momento de aquella competición: cada partido, cada rival e incluso cada resultado.

Los recuerdos de juventud son los más intensos; no te abandonan jamás, no puedes borrarlos. Muchos jugadores se marcharán de Polonia 2019 con recuerdos muy parecidos. Me encantaría jugar en este Mundial de Polonia, pero algo me dice que no va ser fácil rebobinar 43 años de mi vida.