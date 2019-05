Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

Waine fue uno de los grandes protagonistas del estreno de Nueva Zelanda, al firmar dos goles en el triunfo por 5-0 de los jóvenes All Whites sobre Honduras. Y le preguntamos qué es más estresante, ser recogepelotas o participar en un Mundial.

“Yo creo que jugar. Dentro del terreno de juego uno suele estar más nervioso”, afirma Waine en una entrevista exclusiva con FIFA.com. “Trabajé de recogepelotas en varios partidos. Recuerdo que estuve en uno de los de Nueva Zelanda, y también cuando jugó Argentina. Me hizo mucha ilusión poder estar tan cerca de grandes futbolistas. Y luego, por supuesto, empecé a pensar, o más bien a soñar, en lo increíble que sería si yo cruzase esa línea blanca y jugase”.

Waine ya ha hecho realidad ese sueño, aunque hasta hace poco no estaba muy seguro de ser incluido en la convocatoria de Nueva Zelanda. “Cierto, hasta hace poco no sabía si iba a viajar, pero me alegro mucho de haber logrado convencer al seleccionador. Soy el benjamín del equipo, pero me siento comodísimo aquí. El ambiente que hay en el grupo es fantástico, es una de las razones de nuestro éxito. Somos como una familia, los compañeros para mí son como hermanos”, afirma, con un destello en los ojos.