Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

José Cifuentes abrió el marcador contra Estados Unidos

Encarriló la victoria de la Tricolor de un potentísimo disparo

“Me dijeron que no tenía el físico para ser futbolista”

Transcurrida media hora de juego este sábado, los espectadores presenciaron una salva imponente, un potentísimo tiro del ecuatoriano José Cifuentes que no dejó ninguna opción al arquero de Estados Unidos, David Ochoa.

La sensacional diana del centrocampista de la Tricolor puso fin a los titubeos de los campeones de Sudamérica, que estaban dominando a su adversario pero sin llegar a plasmar su superioridad, por los fallos en las combinaciones y las pérdidas de balón al aproximarse al área contraria.

“Ya había marcado goles parecidos, aunque este ha sido el más lindo y el más importante”, afirma sonriente y con voz tranquila en declaraciones a FIFA.com. Se trató de una genialidad especialmente satisfactoria para Cifuentes, quien pudo no haberse dedicado nunca al fútbol, aunque su férrea voluntad le permitió hacerlo.

“A los 13 años, me dijeron que no tenía el físico para ser futbolista, pero nunca renuncié a mi sueño. Mantuve la tranquilidad y seguí estudiando, esperando a que llegase mi momento. No llegué a preocuparme nunca”, explica el muchacho, que acabaría logrando un puesto en el primer equipo de la Universidad Católica, a las órdenes de Jorge Célico, actual técnico de la selección sub-20 ecuatoriana.