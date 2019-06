Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

“Es magnífico que haya tenido la oportunidad de cubrir Polonia 2019, porque el nivel del fútbol está siendo muy bueno. En mi opinión, hemos visto más actuaciones colectivas destacadas que casos de brillantez individual; exceptuando los 9 goles de Haland contra Honduras. También ha habido algunas sorpresas: una buena selección de Argentina ya está fuera, y también Francia. Malí y Senegal han mostrado cosas realmente prometedoras, al igual que Nueva Zelanda. Ha sido como un soplo de aire fresco, porque ciertamente, no se esperaba que selecciones como Nueva Zelanda diesen una sorpresa”, resalta Helm.

Helm ha trabajado en un montón de competiciones, no sólo en campeonatos juveniles. “He comentado más de 5.500 partidos durante mi carrera. ¿Que cuál fue el mejor? Yo resaltaría dos. Uno es el Brasil-Italia del Mundial de 1982. ¡Vaya partidazo fue! Paolo Rossi firmó un triplete, y los italianos sorprendieron a los brasileños por 3-2. Mi otra elección probablemente no la recuerde nadie, pero yo jamás lo olvidaré. Fue en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, en Finlandia 2003. Portugal se enfrentaba a Camerún y le bastaba con un empate para clasificarse. Llegó a ir ganando por 5-0, pero los africanos remontaron hasta el 5-5 en el tiempo añadido. Si hubiesen añadido un minuto más, Camerún habría marcado el sexto… ¡No le estoy engañando! ¡Nunca he visto nada semejante en mi carrera!”.