Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

Jungyong no perdió la fe en sus muchachos, pese a que erraron sus dos primeros disparos desde los once metros. "Realmente, no me preocupé mucho por la presión que estuvieran sufriendo", aseveró. "Nuestros jugadores estaban preparados e hicieron un gran trabajo".

"El fútbol no es solo un deporte físico", añadió Jisol. "También son importantes la actitud y la mentalidad. Esos dos factores tienen mucha influencia. A lo largo de los años hemos vivido muchos momentos así. Creo que eso tuvo mucho que ver a la hora de generar el impulso necesario para nuestro éxito".