Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

Acevedo, un 'defensor' muy ofensivo

Abrió el marcador ante Honduras

"Vamos a pelear las cosas más importantes"

En teoría, la función del uruguayo Nicolás Acevedo es defender, o al menos incomodar. Evitar que los rivales crucen con tranquilidad la media cancha y lleguen a su área. Porque, a pesar de que ahorita no está en la última linea, casi toda la vida ha jugado de defensor central.

Sin embargo, en la práctica, el ‘16’ ha brillado en el otro lado de la luna. En Polonia 2019, el ataque de Uruguay comienza con él. Organiza con elegancia. Lanza pases venenosos buscando la sorpresa a la espalda de los defensores. Y, por si fuera poco, aunque mide 1,72 m de altura, su especialidad son... los goles a pelota parada.

“Siempre he jugado de zaguero, pero en esta posición también me siento muy cómodo. Intento hacer lo que me pide el técnico, meterme en la línea. También busco sacar la pelota desde atrás y jugar por abajo”, le confiesa a FIFA.com en exclusiva.

Lo cierto es que todo esto no responde a una particularidad de él, sino a la búsqueda de una nueva filosofía para el equipo. Durante mucho tiempo, a Uruguay lo ha caracterizado la fuerza, la entrega, el sudor... la famosa y eterna garra charrúa. Ahora buscan formas distintas:

“Esto es algo que estamos trabajando. Ahora la idea es intentar siempre salir jugando, buscar jugadores que reciban en la siguiente línea. Ahora nos sentimos cómodos teniendo la pelota en nuestra posesión”.