Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

La nación anfitriona no imaginaba este resultado para su primer partido en la competición. Polonia fue sin duda inferior a Colombia y terminó perdiendo el encuentro por 2-0.

“Ha ganado el mejor. El rival disparó más veces a puerta y fue más rápido que nosotros tanto mentalmente como físicamente”, ha declarado Jacek Magiera, seleccionador de Polonia.

“Los colombianos han disputado 15 partidos este año y nosotros solo tres. Esto siempre pesa. Han demostrado claramente que tienen un grupo mucho más cohesionado. Además, ganaron el uno contra uno por los flancos, lo que les proporcionó superioridad en multitud de ocasiones".

Su análisis continúa "Aunque tratamos de seguir en el partido, no ofrecimos nada en ataque. Nuestro delantero centro se quedó aislado, sin recibir balones. Puede que los colombianos no estuvieran perfectos en todo lo que hicieron, pero eran muy buenos; de eso no cabe duda”.