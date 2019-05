Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

Antes del torneo, el nombre de Majecki había sido incluido en una lista de diez jugadores a seguir en Polonia 2019, y no ha tardado en dar la razón a esos pronósticos, puesto que los anfitriones tan solo han recibido dos goles en sus tres compromisos, en gran medida gracias a él.

El arquero del Legia de Varsovia tuvo una intervención crucial en el tramo final del duelo ante Senegal, que permitió a los suyos conservar la igualdad en el marcador y acceder así a la ronda de octavos. “¿Si se me aceleró el corazón cuando se ejecutó ese disparó? No, porque si estuviese nervioso no lo habría detenido. Mantuve la tranquilidad. Sebastian Walukiewicz me ayudó y conjuramos el peligro”, recuerda, deshaciéndose en elogios hacia su equipo.