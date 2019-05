Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

“Ni lo dudes", asegura Roffo, quien supo ser capitán de la sub-17. "Uno a veces no entiende completamente todo lo está en juego, y es durísimo darte cuenta cuando se terminó. Dejás la sub-20 y nunca sabés si vas jugar otro Mundial. Es muy difícil llegar a la selección mayor”.

“Esa sensación de arrepentirte de algo es feísima, y me alegro tener una segunda oportunidad. En aquel momento era el más chico. Hoy estoy más maduro y tranquilo para intentar aprovecharla”.

“Aquel palazo me ayuda a valorar esto de otra manera”, agrega a FIFA.com el único sobreviviente de ese plantel, quien además es parte de las selecciones juveniles desde los 14 años.

Manuel Roffo habla con honestidad brutal. A horas del debut en Polonia 2019, la segunda Copa Mundial Sub-20 de la FIFA de su prometedora carrera, es inevitable no recordar la primera, la de República de Corea 2017, a donde fue como tercer arquero.

- Sí, para mi es una revancha aunque no atajara… ¿Sabes lo que duele ir a un Mundial con Argentina y quedarte afuera en primera ronda?

Vivencias como sparring

Ahí también Roffo sabe de qué habla: el año pasado, en la previa y durante la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, y este año, fue uno de los sparrings del seleccionado absoluto.

“Es una experiencia irreemplazable, dentro y fuera de la cancha. ¡No te imaginás lo que es atajarle un tiro libre a Messi!”, exclama.

“La primera vez fue antes de viajar a Rusia. Lo miraba asombrado por las cosas que hacía, viene el entrenador de arqueros y me dice: ‘¿Podés atajarle unos tiros a Leo?’”. ¡Me temblaban las piernas! Le saqué dos o tres, me felicitó y me volví feliz a mi casa”.

Por esos días surgió su amistad con Sergio Romero, dueño del récord de presencias en el arco argentino, con quien mantiene contacto vía WhatsApp.

“Verlo entrenar, con la técnica que tiene, un aprende. Para mi está entre los mejores, y la constancia que tuvo en la selección lo de muestra. Además, es muy buena gente”.

Pero Romero no es su único referente. “No tengo un modelo, sino observo detalles específicos de varios. Te doy un ejemplo: de Ter Stegen, me gusta como juega con ambos pies, pero también lo que hace cuando no le llega la pelota. Cosas así”.