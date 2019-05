Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

EL RESUMEN DE LA JORNADA – La tercera jornada de los Grupos C y D estuvo marcada por el triunfo por 12-0 de Noruega sobre Honduras y los nueve goles de Erling Haland. No obstante, el combinado escandinavo solo tiene tres puntos en su casillero, por lo que su clasificación para la siguiente fase dependerá de los resultados que se produzcan mañana en los Grupos E y F.

Momentos memorables

Dos nuevos récords

Con su docena de goles, Noruega certificó el triunfo más abultado en la historia del torneo y, al mismo tiempo, uno de sus jugadores batió el récord de tantos en un mismo partido. Hasta ahora, el récord estaba en posesión de Adaílton, que firmó seis dianas en el triunfo por 10-3 de Brasil sobre la República de Corea en 1997. Si, finalmente, Noruega logra clasificarse para octavos de final, su delantero tendría otro récord a tiro: los 11 goles que marcó el argentino Javier Saviola en la Copa Mundial Sub-20 de 2001.

Una lucha de lo más abierta

La última jornada de la fase de grupos, que se disputará el viernes, no podría ser más emocionante. En los Grupos E y F, incluso Arabia Saudí y Sudáfrica —que todavía no han sumado ningún punto— tienen opciones de pasar a la siguiente fase como terceras de grupo. Noruega (Grupo C) y Ecuador (Grupo B), en cambio, tendrán que esperar para saber si siguen o no adelante en el torneo.