Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

Titulares como “El salvador de Colombia” adornan la prensa colombiana después de su épica actuación en Lodz. Mier no sólo brilló en la tanda de penales –atajando dos lanzamientos de los neozelandeses–, sino que también realizó dos paradas fantásticas durante el partido. “Fue un partido lindo. Gracias a Dios lo ganamos, y hemos llegado a cuartos de final”, subrayaba el arquero del Atlético Nacional justo después del pitido final, fuera del vestuario colombiano.

“Fue increíble. Estoy contentísimo de que sigamos en competición. ¿Los penales? No es la primera vez que paro uno, pero estas intervenciones fueron diferentes, porque la recompensa es realmente magnífica”, afirma Mier a FIFA.com .

Fue uno de los mejores partidos y más espectaculares en lo que llevamos de Polonia 2019. Después de que ambas selecciones no pudieran desempatar tras la prórroga, Colombia se impuso a Nueva Zelanda por 5-4 en los penales con el guardameta Kevin Mier como héroe.

El choque contra Nueva Zelanda fue muy intenso desde el primer hasta el último minuto. Fueron los jóvenes All Whites los que empezaron mejor la tanda de penales, ya que Michael Woud detuvo los dos primeros lanzamientos. Sin embargo, Mier no perdió la esperanza y motivó a sus compañeros, insistiendo en que no todo estaba perdido.

A continuación, el propio portero se encargó de salvar la situación, siendo más listo que sus rivales en dos ocasiones. “¿Que si fue el penal más importante que he parado en mi carrera? Debo decir que ya he parado antes otras penas máximas; soy famoso por ello hasta cierto punto. Pero sí, este es un sentimiento único, porque estas paradas nos han traído muchísima alegría”.