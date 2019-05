Es el encargado de tejer los hilos en la media cancha

Objetivo: romper la racha negativa del pasado

"Somos muy fuertes atrás"

Organiza, burla, asiste y hasta cobra penales. Tiene 18 años recién cumplidos, pero el panameño Ángel Orelien luce en la media cancha una madurez que destaca, a pesar de ser de los más jóvenes de la plantilla canalera en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019.

A muchos sorprende, pero a él no. Después de todo, desde muy pequeño aprendió la maña de esquivar. ¿Su primer obstáculo? Nada más y nada menos que... su mamá.

“En el barrio me la pasaba jugando, pero muchas veces mi madre no me dejaba. Me decía que tenía que estudiar. Hasta que una vez mi abuelo me llevó a escondidas a la escuela de Felipe Baloy. Ahí comenzó todo...”, le cuenta entre risas a FIFA.com en exclusiva.

Finalmente convenció a su madre con grandes actuaciones infantiles y desde entonces todo ha sido subir y subir. Tanto así, que poco antes de viajar a Polonia fue fichado por el Cruz Azul mexicano:

“Muy contento por todo eso, pero ya quedó atrás. Ahora estoy enfocado en el presente, mentalizado para dar lo mejor de mí en la cancha. Panamá nunca ha logrado ganar un partido en el Mundial Sub-20, así que vamos por eso y mucho más”.

¿Los argumentos de Panamá para lograrlo? “Somos poderosos en la parte de atrás, en la zona defensiva. Además, trabajamos varias alineaciones; el Profe. nos pone fútbol muy distinto al panameño. Entonces nos hacemos fuertes en nuestro campo y un contragolpe muy potente”.