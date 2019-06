Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

Andrea Pinamonti, héroe del día para Italia

El capitán italiano marcó a lo Panenka el único gol del partido

Pinamonti habló con FIFA.com de su tanto

En Italia se llama "un cucchiaio" (una cuchara). En el resto del mundo, sin embargo, a esta atrevida acción se le conoce como lanzamiento a lo Panenka en honor del jugador checoslovaco que lo popularizó en la tanda penal contra la República Federal de Alemania en la Eurocopa 1976.

El delantero italiano Andrea Pinamonti aún no había nacido en aquella época, pero conoce las virtudes de este tiro picado, en vaselina, un lujo técnico que ejecutó magníficamente el domingo contra Polonia. "Lo que me motivó fue el público, que nos era hostil, y también que el portero me había provocado. Estaba muy confiado en el momento de tirar", reveló tranquilamente al micrófono de FIFA.com al término del encuentro.

Para Polonia y sus 10.000 seguidores presentes en Gdynia, la diana fue un jarro de agua fría a escasos minutos del descanso (38’). Los locales intentaron reponerse en la segunda mitad, pero se encontraron con el grandioso Alessandro Plizzari bajo palos. "Además lo hice porque eso da mucha confianza a todo el equipo. Tirar así es una demostración de seguridad que repercute sobre todo el grupo", añadió el capitán.