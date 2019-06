Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

Ecuador y Ucrania, más lejos que nunca y con ganas de más

El 15 de junio habrá campeón inédito, ya que ninguna de las cuatro selecciones que mantienen vivo su sueño de alzar el trofeo han logrado el triunfo en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. La ausencia de grandes potencias como Francia, Argentina y Portugal otorgan al cuadro de semifinales un aspecto un tanto inesperado.

Ucrania está protagonizando la mayor sorpresa: es semifinalista y está escribiendo una historia maravillosa en Polonia 2019, donde ha mejorado con creces su mejor resultado hasta la fecha. De hecho, el combinado ucraniano se había estrellado tres veces contra la barrera de los octavos de final.

Pese a haber perdido a uno de sus jugadores estrella antes del choque de cuartos contra Colombia —Andriy Lunin fue convocado por la selección absoluta—, el equipo no se resintió y ganó 1-0. Ahora, la exigencia será aún mayor frente a una Italia que ha ido de menos en el campeonato. La escuadra italiana, muy laureada a nivel absoluto, todavía no se ha ceñido la corona en esta categoría, pero está decidida a cambiar la historia en los próximos días.

El duelo entre Ecuador y República de Corea es, sencillamente, impredecible. El representante sudamericano confía en completar su particular doblete y sumar la Copa Mundial a su título continental.

A los ecuatorianos les costó arrancar en Polonia —superaron in extremis la fase de grupos—, pero ahora son un tren que marcha a toda máquina. Su presencia en semifinales es su mejor resultado histórico: antes de Polonia 2019, no habían pasado de los octavos de final en una Copa Mundial Sub-20. En cualquier caso, Ecuador no quiere que su aventura mundialista concluya en esta ronda. En declaraciones a FIFA.com, el centrocampista José Cifuentes aseguró que el equipo “no da por perdido su sueño”.

Pero República de Corea también aspira a todo. Y lo hace de la mano de Lee Kangin, que se ha erigido en una de las estrellas del torneo. El jugador del Valencia CF ha sido decisivo en cada partido, y todo hace presagiar que volverá a serlo en semifinales. El conjunto surcoreano, por cierto, ya ha igualado su mejor actuación en una Copa Mundial Sub-20: fue cuarto en la edición de 1983, y en 2019 espera lograr algo histórico.

Los partidos:

11 de junio, hora local

Ucrania - Italia (Gdynia, 17:30)

Ecuador – República de Corea (Lublin, 20:30)