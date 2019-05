Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

Arranca la XXII edición de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

Polonia se mide a Colombia en la primera fecha

Ecuador, campeón de Sudamérica, se enfrenta a Japón

PREVIA DEL DÍA - ¡Llegó la hora! Dos años después del triunfo de Inglaterra, selección ausente en esta edición, Polonia será el país donde los nuevos campeones del mundo sub-20 se ceñirán su corona.

Los anfitriones, que organizan por primera vez un torneo de la FIFA, se enfrentan a Colombia en su estreno. En el otro partido del grupo, Tahití confía en estrenar su casillero contra Senegal en la que será su segunda participación en la Copa Mundial Sub-20 (registró 0 goles a favor y 21 en contra en su debut).

En el Grupo B, Italia —vigente subcampeona de Europa y medalla de bronce en 2017— se verá las caras con México, que participa por 16ª vez en este torneo. Solamente Brasil, que tampoco estará presente en Polonia, ha disputado más ediciones de la Copa Mundial Sub-20 (18).

También se espera con gran expectación el estreno de Ecuador, que conquistó por primera vez el trono continental en Sudamérica y ha viajado a Europa con unas expectativas muy altas. Su rival será la experimentada selección de Japón, que ha superado la fase de grupos en siete de sus últimas nueve participaciones y alcanzó los cuartos de final en tres de ellas.

Los partidos

Grupo A

Tahití - Senegal (Lublin, 18:00 hora local)

Polonia - Colombia (Lodz, 20:30 hora local)

Grupo B

México - Italia (Gdynia, 18:00 hora local)

Japón - Ecuador (Bydgoszcz, 20:30 hora local)

Lo que necesitas saber

"Estamos preparándonos a conciencia para enfrentarnos a Tahití, una selección que no conocemos. Los oponentes así siempre pueden darte más de una sorpresa".

Youssouph Dabo, seleccionador de Senegal

"Son los rivales quienes han de adaptarse a nosotros. Esto no significa que no vayamos a hacer ningún ajuste, pero no cambiaremos nuestro estilo de juego. Queremos llevarnos el título a casa. Aquí todo es difícil, pero nos equivocaríamos si no soñásemos hasta el último día, siempre que nos queden opciones".

Jorge Célico, seleccionador de Ecuador