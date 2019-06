Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019

Apuntar a lo más alto, con la cabeza alta

“Les he dicho que tenían suerte por seguir aquí, algo que no pueden decir muchos equipos, que mantengan la cabeza alta y que vamos a seguir aquí el 15 de junio. No era fácil jugar contra Argentina, que ha ganado varias veces el torneo, al contrario que nosotros. Este equipo ganó la Copa Africana de Naciones Sub-17 y luego la sub-19… Les he dicho que ‘nunca hay dos sin tres”.