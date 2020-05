El Mago y el obrero Cuando el alargue parecía un hecho, Messi robó la pelota sobre izquierda y, a pura gambeta, entró al área, llegó hasta la línea de fondo y envió un centro atrás que desaprovechó el debutante Sergio Agüero, pero no Zabaleta, sellando el pase a la final.

⭐️ La estrella

A Messi no le pesó ser el centro de atención ni la capitanía, más bien todo lo contrario: con otra actuación digna de un crack, fue decisivo al anotar por tercer partido al hilo y dar la asistencia para el gol de la clasificación.

🗣 Lo que se dijo

"Ha sido un partido duro, muy trabajado, pensando mucho en la disposición táctica. Le cedimos el balón a Brasil pero sólo hasta cierto punto en el que presionamos y nos lanzábamos al contragolpe".

Francisco Ferraro, entrenador argentino.

"Me siento frustrado porque el segundo gol fue fruto de un descuido más que la superioridad de Argentina en el partido. No fue un gran encuentro ya que el rival se dedica a defender y esperar un error del adversario, y no se preocupa de hacer un juego bonito".**

Rene Weber, entrenador brasileño.