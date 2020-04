Quiénes Somos

El factor psicológico es muy importante. Cuando hacemos ejercicio, la mayoría de las personas interactuamos constantemente con otras, incluso si estamos haciendo nuestra rutina en el gimnasio y hay 50 personas más. Desde un punto de vista psicológico, creo que el no poder contar con esa interacción social tiene un gran efecto adverso en nuestra salud mental, sobre todo pasadas tres semanas. Y con esto me refiero a la gente normal.

En el Reino Unido no se habla lo suficiente, pero las personas fumadoras deben dejar de fumar. Si bebes, reduce tu ingesta de alcohol y prueba a no beber ni gota algunos días. Procura controlar tu dieta y mantenerte bien hidratado. Todas estas instrucciones básicas para proteger tu organismo son muy útiles. El ejercicio es la número uno y es básica.

No creo que jugar al FIFA en la PlayStation vaya a hacerte mejor futbolista ni a perfeccionar tu técnica. Supongo que es más bien por un tema de interacción, de hablar y socializar. Hasta cierto punto, nos estamos quedando sin cosas que contarnos los unos a los otros. No es como cuando salías y contabas lo bien que te lo habías pasado el día anterior, o cuando te pasaba algo interesante o hablabas del partido de fútbol que viste por la noche en la tele. Hacen falta otras cosas para que la gente siga hablando. Y, si son los videojuegos, pues estupendo.

¿Podría exponer cuál sería la rutina diaria ideal para una persona normal en estos tiempos que corren?

La rutina es importante dentro de la estructura diaria. He escuchado podcasts y he leído libros sobre presos, sobre personas que han trabajado en submarinos y que han estado confinadas en ambientes similares durante largos periodos de tiempo, y el elemento común es que debe haber una rutina. La rutina te ayuda a evitar caer en el sedentarismo y en una mala alimentación.

Los pilares principales son dormir entre siete y ocho horas, que es fundamental, y una rutina matutina de desayuno y actividad física, que puede ir desde una clase online hasta hacer pesas en el jardín. También necesitamos la interacción social. Si vives solo, utiliza la tecnología. Tienes que comunicarte con la gente. ¡Yo he hablado con varias personas con las que hacía siglos que no hablaba! Y me he hecho una lista con gente de la que hace mucho tiempo que no sé nada.

De hecho, procuro hablar a diario por teléfono con dos o tres personas para ponernos al día. También es importante estudiar, ya sea para aprender idiomas o para aprender a tocar el piano o la guitarra, leer un libro, escuchar un podcast... Hay que ejercitar el cerebro y ponerlo a trabajar. Hidratación, alimentación —que al menos una comida al día sea muy nutritiva— y tiempo libre para hacer alguna actividad que te guste.

Si consigues compaginarlo todo en tu día a día es que te estás organizando bien. La variedad es la clave, porque hacer las mismas cosas a las mismas horas puede llegar a ser un poco aburrido. También es importante hacerse una lista de tareas. Tener una lista con diferentes cosas puede ser muy útil.

La vida es maravillosa. Este virus debería hacérnoslo ver, porque no sabemos cuándo volveremos a tenerla. Si todo va bien, regresaremos a la normalidad dentro de unas semanas, meses quizá, y seguramente volveremos a sentir que nos falta tiempo. Es importante que, llegado el momento, no echemos la vista atrás y pensemos: '¡Qué oportunidad tan buena tuve de hacer las cosas que me habría gustado!'. Adelantémonos a eso. ¿Qué te arrepentirías de no hacer en el tiempo del que dispones ahora?

