Quiénes Somos

“Tenemos que plantearnos muchas cuestiones que puede que evitásemos en el pasado. ‘¿Cuántos partidos puede jugar un jugador en un año?’, ‘¿cuántos torneos tenemos?’, ‘¿cuántos torneos deberíamos tener?’, ‘¿qué tipo de competiciones necesitamos de cara al futuro?’, ‘¿jugamos demasiado o no lo suficiente, tal vez, en algunas partes del mundo?’. Y tenemos que darnos cuenta de que el calendario internacional de partidos es un calendario de partidos mundial, que debe contemplar muchos aspectos, como el clima y la geografía, por supuesto”.

FIFA President Gianni Infantino at UEFA

El Presidente de la FIFA, que hace poco presentó su Visión 2020-2023: por un fútbol verdaderamente global, elogió el ejemplo del órgano rector del fútbol europeo y de “visionarios” como el expresidente de la KNVB Michael van Praag y el difunto expresidente de la UEFA Lennart Johansson, y subrayó su aspiración de trasladar al mundo las lecciones que nos dejaron.

“El fútbol europeo y la UEFA han sido construidos por muchas personas”, apuntó el Presidente de la FIFA. “Ya que estamos aquí en Amsterdam, quisiera mencionar a Michael van Praag. Recuerdo, Michael, los debates que hemos tenido sobre muchos temas, incluido el videoarbitraje (VAR). En este, Michael me decía “ya verás cómo funciona”, y yo le decía que no iba a funcionar nunca. Bueno, Michael tenía razón y yo estaba equivocado, porque sí funcionó... y 66 países estarán usándolo ya este mismo año”.

“Y en esta fase del congreso no puedo dejar sin mencionar a nuestro Presidente, Lennart Johansson”, añadió. “Es el primer congreso en muchos años, décadas, al que no asiste Lennart. Fue mi primer Presidente en la UEFA. Fue sin duda un visionario y con él el fútbol europeo avanzó enormemente... [incluido] el fútbol femenino… Tras el increíble éxito de la Copa Mundial Femenina de la FIFA disputada el año pasado en Francia, hay que seguir desarrollando el fútbol femenino en todo el mundo”. Y no solo desarrollar el fútbol femenino, sino impulsarlo y llevarlo un paso más allá... Hay que hacer mucho más, y lo hacemos todos nosotros y todos ustedes”.

El Presidente de la FIFA también mencionó la evolución actual de las Reglas de Juego, en particular en lo relativo a las conmociones cerebrales, la regla del fuera de juego y el VAR, y concluyó su discurso anunciando que la FIFA aportará “nuevas ideas” para ayudar a hacer frente al racismo y la discriminación, donde debe mantenerse la “tolerancia cero”.