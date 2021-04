Quiénes Somos

“El mundo real es un poco diferente a cuando jugaba al fútbol profesional”, asegura. “Se hace raro que haya que pagar por hacer ejercicio en el gimnasio y cosas así, ¡es indignante!”.

En cuanto a Tarpley, además de procurar guiar a su hijo y a su hija dentro de la cancha, se lanzó a emprender, ya que puso en marcha una empresa con otras exjugadoras: “Es divertido ver cómo el fútbol va determinando tu vida. Te das cuenta de que eres quien eres gracias a esas experiencias”.

Y hablando de esas experiencias en sorteos oficiales, será Tarpley quien guíe a Nelsen esta semana, puesto que ella ya participó en el sorteo de los clasificatorios olímpicos femeninos de la Concacaf 2020, en otoño de 2019. “Yo, en esto, lo que haga Lindsay”, dice el neozelandés. “¡Estoy muerto de miedo! ¡Ya se sabe que tropiezo y siempre se me cae todo (risas)!”.

Recuerdos de las Olimpiadas

Ambas leyendas soñaban con ser deportistas olímpicos de niños, en sus respectivos países. En el caso de Nelsen, sobre todo, pensaba que era un sueño que nunca se haría realidad.

“De niño, cuando veía los Juegos Olímpicos, los sentía como algo demasiado lejano y de otro planeta”, afirma. “Fue increíble que se hiciera realidad. No puedo expresarlo con palabras. No pensaba que pudiera ocurrirme. De repente te encuentras con que habrás sido deportista olímpico toda tu vida. Eso no nos lo puede quitar nadie”.

En su infancia, Tarpley admiraba a estrellas como Mia Hamm, Julie Foudy, Joy Fawcett y Tisha Venturini, las pioneras que abrieron el camino y de las que tuvo la suerte de acabar siendo compañera de equipo: “Las experiencias que aprendí dentro y fuera de la cancha con ellas siguen sirviéndome en la vida”.